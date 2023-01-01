Школьница из Тобольского района завоевала Гран-при всероссийского конкурса моделей

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Второклассница Прииртышской школы Тобольского района София Кондрахина в составе команды "Лабиринт" завоевала Гран-при X Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Подиум-Екатеринбург 2023" в номинации "Театр моды".

Юные модели прошли по подиуму Екатеринбурга. Над выступлением юных моделей работали: постановщик Сергей Караблин, стилист и модельер Ольга Руш из Тобольска.

Всего в конкурсе, который шел более 13 часов, участвовали свыше 1 тыс. 500 участников и 150 номеров, сообщает администрация Тобольского района.