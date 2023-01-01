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Команды предприятий Тюмени посоревнуются в сноуборде

Спорт, 08:10 25 января 2023

департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Соревнования по сноуборду и горнолыжному спорту среди работников предприятий и организаций города пройдут в Тюмени 28 января. Как сообщает региональный департамент по спорту, итоги пойдут в зачет спартакиады.

В настоящее время заявки уже подали восемь команд, это около 50 участников. Соревнования будут проходить как в командном, так и личном зачетах в дисциплине "слалом" - скоростной спуск со склона на сноуборде или горных лыжах по сложному маршруту.

"Участники являются не профессиональными спортсменами, а любителями, они соревнуются с равными себе соперниками, а это здорово мотивирует", - считает заместитель директора центра "Воронинские горки" Алексей Козлов.

Принять участие в спартакиаде могут все желающие в возрасте от 18 лет со стажем работы в организации не менее шести месяцев. Начало соревнований в центре Воронинские горки в 10 часов.

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# спартакида

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