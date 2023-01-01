  • 24 января 202324.01.2023вторник
  • USD68,6288
    EUR74,7307
  • В Тюмени -7..-9 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области утвердили новый состав Студсовета на 2023 год

Общество, 17:47 24 января 2023

Студсовет72 | Студцентр Тюменской области во Вконтакте | Фото: Студсовет72 | Студцентр Тюменской области во Вконтакте

Студенты из Тюмени, Ишима и Ялуторовска вошли в новый состав Студсовета Тюменской области 2023 года. 15 человек стали победителями конкурсного отбора, еще пять вошли в новый созыв как председатели объединенных советов обучающихся вузов, сообщает студсовет региона.

Выборы в областной Студенческий совет стартовали 3 декабря. Из более 200 зарегистрировавшихся участников после верификации, записи видеоролика "Как я планирую развивать студенчество в регионе?", очного собеседования, решения кейсов и тестирования эксперты выбрали 33 человека.

Они участвовали в финальных конкурсных испытаниях: телевизионных дебатах и голосовании. На дебатах эксперты оценивали аргументацию и искусство публичного выступления претендентов. Затем прошло голосование, в котором участвовали более 2,5 тыс. студентов юга области.

Вошедшие в состав Студсовета Тюменской области студенты представляют Тюменский медуниверситет, ГАУ Северного Зауралья, ТюмГУ, ТИУ, ТГИК, а также Ялуторовский и Тюменский медицинские колледжи, Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса, Ишимский пединститут им. Ершова, Тюменский колледж производственных и социальных технологий, Тюменский колледж цифровых и педагогических технологий.

Студенческий совет Тюменской области объединяет инициативных учащихся вузов, колледжей и техникумов региона. Любой студент может обратиться в организацию за советом по учебной и внеучебной деятельности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:01 24.01.2023В Тюменской области четыре района объединит туристическое кольцо "Ингальская долина"
18:20 24.01.202310 тыс. 374 договора о догазификации выполнено в Тюменской области в 2022 году
17:58 24.01.202325 января - события дня
17:47 24.01.2023В Тюменской области утвердили новый состав Студсовета на 2023 год