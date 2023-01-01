В Тюменской области утвердили новый состав Студсовета на 2023 год

| Фото: Студсовет72 | Студцентр Тюменской области во Вконтакте | Фото: Студсовет72 | Студцентр Тюменской области во Вконтакте

Студенты из Тюмени, Ишима и Ялуторовска вошли в новый состав Студсовета Тюменской области 2023 года. 15 человек стали победителями конкурсного отбора, еще пять вошли в новый созыв как председатели объединенных советов обучающихся вузов, сообщает студсовет региона.

Выборы в областной Студенческий совет стартовали 3 декабря. Из более 200 зарегистрировавшихся участников после верификации, записи видеоролика "Как я планирую развивать студенчество в регионе?", очного собеседования, решения кейсов и тестирования эксперты выбрали 33 человека.

Они участвовали в финальных конкурсных испытаниях: телевизионных дебатах и голосовании. На дебатах эксперты оценивали аргументацию и искусство публичного выступления претендентов. Затем прошло голосование, в котором участвовали более 2,5 тыс. студентов юга области.

Вошедшие в состав Студсовета Тюменской области студенты представляют Тюменский медуниверситет, ГАУ Северного Зауралья, ТюмГУ, ТИУ, ТГИК, а также Ялуторовский и Тюменский медицинские колледжи, Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса, Ишимский пединститут им. Ершова, Тюменский колледж производственных и социальных технологий, Тюменский колледж цифровых и педагогических технологий.

Студенческий совет Тюменской области объединяет инициативных учащихся вузов, колледжей и техникумов региона. Любой студент может обратиться в организацию за советом по учебной и внеучебной деятельности.