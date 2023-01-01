Заявку на отсрочку от срочной службы тюменские ИТ-специалисты могут подать на госуслугах

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На госуслугах стартовал прием заявок на отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва. Заявление, поданное в 2022 году, не позволит получить отсрочку от срочной службы этой весной. Его нужно подать заново.

Минцифры напоминает, что заполняя форму, необходимо указать следующие данные: фамилия, имя, отчество, дату и место рождения, СНИЛС, место жительства, наименование вуза и дату выпуска, серию и номер диплома, специальность, стаж работы в аккредитованных компаниях, военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учете.

"Если сотрудник получит повестку на срочную службу, он должен будет явиться в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку", - подчеркнуто в сообщении.

В таком случае при себе нужно будет иметь паспорт, документ воинского учета (приписное свидетельство), водительское удостоверение (при наличии), подлинник диплома о высшем образовании по специальности, в соответствии с перечнем подлинники справок с мест работы в аккредитованных ИТ-организациях за период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года.

Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. Во время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки.