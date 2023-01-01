Тюменские дизайнеры за новый стиль работников драмтеатра получат 100 тысяч рублей

| Фото: vk.com/teatr72 | Фото: vk.com/teatr72

Конкурс среди дизайнеров и модельеров на создание нового стиля одежды для персонала театра объявил Тюменский драмтеатр. Главный приз – 100 тыс. рублей и реализация своего проекта, сообщает пресс-служба театра.

Участвовать в конкурсе могут студенты, молодые дизайнеры и профессионалы Тюмени.

"В 165-м театральном сезоне пришло время обновить униформу администраторов, капельдинеров, работников гардероба, официантов буфетов и Арт-кафе театра. Полет фантазии не ограничен. Это могут быть абсолютно разные эскизы: от классики до оригинальных дизайнерских решений, собственная задумка или веяние модных домов", - говорят организаторы.

Прием конкурсных работ открыт до 27 марта 2023 года. Оглашение результатов - 31 мая в соцсетях театра. Реализация проекта намечена на сентябрь 2023 года, к началу 166 театрального сезона.

Эскизные предложения принимают на электронную почту kri.k@mail.ru (тема письма: КОНКУРС ТБДТ). Участникам необходимо прислать четыре эскиза в любой технике и формате (женский и мужской образ в каждом): администратор, капельдинер, гардеробщик, работник буфета и Арт-кафе ТБДТ.