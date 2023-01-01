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Тюменским дизайнерам предложат разработать новый стиль для капельдинеров и гардеробщиков драмтеатра

Общество, 13:48 19 января 2023

vk.com/teatr72 | Фото: vk.com/teatr72

Конкурс среди дизайнеров одежды Тюмени объявит Тюменский драматический театр. Им предложат разработать новый стиль костюмов для капельдинеров и гардеробщиков.

Информацией об этом поделился директор театра Сергей Осинцев во время пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года и планам на этот год, в Арт-кафе 19 января.

"Мы объявим этот конкурс в наших соцсетях завтра-послезавтра. Хотим открыть новый 166 сезон с новым обликом людей, которые встречают гостей театра, принимают пальто, рассаживают их в зале. Я думаю, это будет интересный проект", - сказал он.

Форма капельдинеров и гардеробщиков уже много лет считается в тюменском театре классической, ни разу не менялась с дизайнерской точки зрения. Сергей Осинцев подчеркнул, что в конкурсе смогут участвовать только тюменские дизайнеры.

Подводя итоги 2022 года, Сергей Осинцев напомнил журналистам о достижениях. Это первая "Золотая маска" за "Семейку Аддамс", большой гастрольный тур мюзикла, четыре аншлага только в Санкт-Петербурге. Постановка также принесла четыре диплома победителя в фестивале "Музыкальное сердце театра".

vk.com/teatr72 | Фото: vk.com/teatr72

В 2023 году на фестивале "Золотая маска" Тюменский драмтеатр представит спектакль "Каренин А", он попал в три номинации премии. Итоги станут известны в апреле.

vk.com/teatr72 | Фото: vk.com/teatr72

Анжела Лебедева

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# Сергей Осинцев , Тюменский драматический театр

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