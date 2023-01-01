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Премиальные китайские электромобили начали продавать в Тюмени

Общество, 12:32 25 января 2023

skywell-tyumen.ru | Фото: skywell-tyumen.ru

Автомобиль с функцией автономного вождения, зарядкой от обычной розетки и первым в мире запатентованным креслом для сна можно будет купить в Тюмени.

Холдинг "Дина" стал дилером нового для России бренда SKYWELL ET5. Китайские машины с нулевым выбросом СО2 оборудованы батареей со сниженным периодом деградации. По словам производителя, ее гарантийный срок - 8 лет. От полной зарядки до следующей машина может преодолеть расстояние в 400 км. Мощность двигателя кроссовера - 204 лошадиные силы.

Автомобиль называют семейным благодаря просторному салону, в котором увеличено пространство для ног пассажиров на задних сидениях и создан комфорт даже для высоких людей. У машины большой багажник с электроприводом и бесконтактным доступом, в котором можно перевозить крупногабаритные вещи типа велосипеда.

Стоимость от 4 млн 480 тыс. рублей по предзаказу.

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# новые автомобили

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