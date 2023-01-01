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Выставка в историческом парке "Россия – моя история" расскажет тюменцам о Холокосте

Общество, 13:27 25 января 2023

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Выставка, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста, откроется в Тюмени 26 января в историческом парке "Россия – моя история", сообщает региональный департамент культуры.

Экспозиция "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение" откроется в 13 часов лекцией "История не прощает ошибок". На выставке представлены документы, рисунки и фотографии из 26 российских и зарубежных архивов, посвященные одной из величайших трагедий XX века.

Большинство экспонатов в нашей стране будут представлены впервые. Здесь можно увидеть личные истории жертв, спасенных и их спасителей, узнать о масштабах Холокоста, изучить роль Красной Армии в освобождении узников нацистских лагерей.

Выставка организована в сотрудничестве с центром "Холокост" при поддержке региональной еврейской национально-культурной автономии Тюменской области "Адар".

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# выставка , Холокост

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