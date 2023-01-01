В Бердюжском районе развивают оздоровительный туризм на озере Соленое

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Развивать оздоровительный туризм на оз. Соленое вблизи с. Окунево Бердюжского района продолжат в 2023 и 2024 годах. О проекте глава муниципального образования Виктор Рейн рассказал губернатору Тюменской области Александру Моору на итоговом событии третьего этапа инвестиционного акселератора 24 января.

Водоем находится примерно в 30 км от Бердюжья. Соленая вода и грязь из озера благоприятно воздействуют на кожу. "Грязь, которая содержится в озере, полезна при заболеваниях костно-мышечной системы, помогает в гинекологии. У нас есть результаты исследований по этой грязи", – поделился он.

Виктор Рейн отметил, что с туристическим ресурсом его команда работала в 2022 году. Несмотря на то, что проект еще в реализации, уже есть определенные успехи. Так, в с. Окунево зарегистрировано ИП для услуг такси. Есть трое самозанятых, реализующих продукцию личных подсобных хозяйств. Разработаны четыре туристических маршрута. Люди могут отправиться на экскурсию от озера, где узнают об истории, традициях и богатстве Бердюжского района. Работа в этой части продолжится, планируется организация условий для отдыха и возведение гостевых домов.

Всего в Бердюжском районе на 2023 и 2024 годы запланирована реализация девяти инвестиционных проектов. Среди них помимо развития туризма значатся открытие цехов по производству сыра и масла, оборудование гостиницы, АЗС на трассе Ишим – Курган, модернизация кафе "Династия". В ходе работы по акселерации привлекли инвесторов из Курганской области – ООО "НПФ "Сибирская тема". Они планируют организовать рыбоводство в оз. Черемухово с последующим развитием инфраструктуры. Вложения составят 54,4 млн рублей. Появится возможность трудоустроить 56 человек.

Отметим, в 2022 году команда района реализовала восемь проектов, четыре из которых касаются сферы переработки и производства сельскохозяйственной продукции. Один связан с выращиванием масличного льна. Кроме того, реализовали четыре небольших по инвестиционным вложениям социально значимых проекта: строительство автомойки, производство плитки из бетона, цемента и гипса, АЗС контейнерного типа, магазин розничной торговли. Благодаря реализации проектов трудоустроены 22 человека. Объем инвестиций составил 50,8 млн рублей.

Инна Пахомова