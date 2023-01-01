Тюменские школьники попробовали себя в роли ученых института рыбного хозяйства и океанографии

| Фото: Тюменский филиал ВНИРО | Фото: Тюменский филиал ВНИРО

Ученики третьего класса тюменской гимназии № 5 побывали на экскурсии в лабораториях Всероссийского филиала научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии в Тюмени. Здесь специалисты проводят гидрохимические, гидробиологические, генетические исследования рыбы и диагностику ихтиофауны на паразитов, сообщают организаторы.

Ребята увидели уникальное оборудование для проведения инновационных научных исследований. Открытием для школьников стали аквариальные комплексы Тюменского филиала ВНИРО, где ученые отраслевой науки наблюдают за инкубацией икры и развитием личинок сиговых рыб. Это экспериментальная база по отработке современных методов и биотехнологий для научного сопровождения искусственного воспроизводства, здесь же специалисты ведут работу по мечению эмбрионов и личинок, это необходимо для оценки эффективности искусственного воспроизводства. Детям рассказали о стадиях развития рыбы, удивлением для многих стало, что у икринок можно различить глаза, а под микроскопом увидеть внутренние органы будущей рыбы.

После экскурсии некоторые ребята захотели связать свое будущее с рыбохозяйственной наукой.

Отметим, что на базе научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии для подрастающего поколения регулярно организуются экскурсии и другие различные научно-просветительские мероприятия.