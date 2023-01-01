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Тюменский хоккейный клуб "Рубин" проиграл "Тамбову" по буллитам

Спорт, 12:54 25 января 2023

пресс-служба ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: пресс-служба ХК "Рубин" во ВКонтакте

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" уступил "Тамбову" 2:1 по буллитам в выездной серии PARI ВХЛ в Тамбове 23 января. Это первый проигрыш тюменцев тамбовской команде в ВХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

В первом тайме тюменцы забили одну шайбу, во втором периоде - тамбовцы. Третий период, как и дополнительное время, прошли в напряженной, но безрезультатной борьбе. В серии буллитов тюменцам не повезло. ХК "Тамбов" забросил победную шайбу в ворота соперников.

"Напряженный матч был, мы имели свои моменты во время игры, могли забить. Но где-то не получилось у наших игроков, а где-то хорошо сыграл вратарь соперника. Ребята старались, к ним претензий быть не может. А в серии буллитов мастерство соперников немножко выше оказалось".

Следующая игра "Рубина" состоится 25 января в Воскресенске с "Химиком".

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# ВХЛ , ХК Рубин , хоккей

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