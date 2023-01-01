  • 25 января 202325.01.2023среда
  • USD68,7529
    EUR74,6948
  • В Тюмени -6..-8 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Юные тюменские программисты построят город будущего

Общество, 16:26 25 января 2023

пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер»

Город будущего на площадке Minecraft построят юные тюменские программисты 9-16 лет в рамках онлайн-проекта "META Tyumen 2.0" с 28 по 30 января в детском технопарке "Кванториум".

Участникам необходимо выбрать одно из направлений - Энерджи, IT, Медиа, VR/AR или Нано и зарегистрироваться по ссылке, сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер".

Каждая команда инженеров должна определиться с районом, который будет возводить в программе, продумать концепцию и в назначенное время приступить к работе.

Трудиться над созданием города они будут несколько часов в день. За это время участники коллективно создадут процветающий город со всей инфраструктурой. Самые активные получат призы и подарки.

В 2022 году в проекте приняли участие более 100 ребят. Перед ними стояла задача построить экологичный город. В МЕТА-вселенной они возвели многоквартирные дома, школы, стадион, причал. Самыми масштабными постройками стали электростанция и ветряная мельница для генерации электричества.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДТиС Пионер , кванториум

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:26 25.01.2023Юные тюменские программисты построят город будущего
16:15 25.01.2023В Уватском районе собирают адресные посылки для мобилизованных к 23 февраля
15:42 25.01.2023Ветеран Великой Отечественной войны из Тобольского района отмечает столетний юбилей
15:07 25.01.2023В Бердюжском районе развивают оздоровительный туризм на озере Соленое