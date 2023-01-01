Юные тюменские программисты построят город будущего

| Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер»

Город будущего на площадке Minecraft построят юные тюменские программисты 9-16 лет в рамках онлайн-проекта "META Tyumen 2.0" с 28 по 30 января в детском технопарке "Кванториум".

Участникам необходимо выбрать одно из направлений - Энерджи, IT, Медиа, VR/AR или Нано и зарегистрироваться по ссылке, сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер".

Каждая команда инженеров должна определиться с районом, который будет возводить в программе, продумать концепцию и в назначенное время приступить к работе.

Трудиться над созданием города они будут несколько часов в день. За это время участники коллективно создадут процветающий город со всей инфраструктурой. Самые активные получат призы и подарки.

В 2022 году в проекте приняли участие более 100 ребят. Перед ними стояла задача построить экологичный город. В МЕТА-вселенной они возвели многоквартирные дома, школы, стадион, причал. Самыми масштабными постройками стали электростанция и ветряная мельница для генерации электричества.