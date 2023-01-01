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Ветеран Великой Отечественной войны из Тобольского района отмечает столетний юбилей

Общество, 15:42 25 января 2023

Telegram-канал главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал главы Тобольска Максима Афанасьева

100-летний юбилей празднует участница трудового фронта, ветеран Великой Отечественной войны из Тобольского района Татьяна Семеновна Виниченко. Об этом сообщил глава Тобольска ИМаксим Афанасьев.

Во время войны женщина работала в колхозе с. Мужи Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Награждена медалями "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", "Ветеран труда", а также юбилейными медалями.

"У Татьяны Семеновны 11 правнуков. Она наизусть прочитала мне отрывки из "Конька-Горбунка" и просила наших ребят из культуры спеть Есенина. Спели. Татьяна Семеновна сфотографировалась со мной и правнуком Максимом не случайно - загадала желание", - рассказал Максим Афанасьев.

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# ветераны , Максим Афанасьев , Тобольск

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