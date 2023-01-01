Тюменцам рассказали о единых сроках получения детских выплат Социального фонда

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области детские выплаты Социального фонда России за февраль родители получат третьего марта.

Как пояснили в пресс-службе ОСФР по Тюменской области, с января 2023 года ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет была передана из органов социальной защиты населения Социальному фонду России. Поэтому за январь деньги родителям перечислили 20 января.

"С марта выплата на первого ребенка будет осуществляться третьего числа каждого месяца – в единый день доставки всех детских пособий Социального фонда. Деньги будут поступать родителям в новом месяце за предыдущий, например, в марте за февраль, а в апреле за март", - сообщили в ведомстве.

Все детские выплаты Социального фонда России родители получают на счет в банке. При этом органы социальной защиты выплачивают детские пособий в отличные от Социального фонда даты.