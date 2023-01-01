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Тюменские сорта пшеницы и овсов попали в общероссийский топ-рейтинг

Экономика, 11:07 27 января 2023

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Тюменские сорта пшеницы яровой "Икар", овсов "Отрада" и "Фома" попали в общероссийский топ-рейтинг лидеров по объемам высева в 2022 году на территории РФ. Данные сорта получены сотрудниками НИИСХ Северного Зауралья – филиала ТюмНЦ СО РАН, сообщает региональный департамент АПК.

Ученые тюменского НИИ ведут селекцию по таким культурам как пшеница мягкая яровая, ячмень яровой, овес яровой, горох посевной (зерновой и зерноукосный), кострец безостый, клевер луговой, картофель. За весь период ведения селекционных работ институтом создано более 110 сортов, включено в Госреестр – 42, из них - девять за последние 5 лет.

В 2022 году в России было высеяно почти 68 тысяч тонн пшеницы "Икар". Этот сорт возделывается практически по всей территории страны, популярен в Тюменской, Новосибирской, Омской, Томской областях и Красноярском крае. На опытном поле института данный сорт в наших климатических условиях давал 54 ц/га. А в Пермской области получали 60 ц/га.

Средняя урожайность овса "Отрада" 44,3 ц/га, а максимальную урожайность при посеве этого сорта - 73,1 ц/га - получали в Томской области.

Овес "Фома" на Нерчинском государственном сортоучастке в Забайкальском крае показал максимальную урожайность – 82,7 ц/га. Кстати, этот сорт включен в список ценных, его зерно можно использовать на корм и для переработки на крупу.

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# АПК , овес , пшеница

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