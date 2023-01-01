О жертвах Холокоста тюменским школьникам расскажет выставка в историческом парке "Россия – моя история"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Документы и письма, рисунки и фотографии рассказывают об одной из величайших трагедий XX века. В Тюмени в историческом парке "Россия – моя история" открылась выставка "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение", посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста.

Холокост (от древнегреческого "голокаустис" — "всесожжение") — преследование и уничтожение евреев нацистами, их союзниками и пособниками с 1933 по 1945 год.

После поражения в первой мировой войне Германия находилась в затяжном социально-экономическом, политическом и моральном кризисе. В этих условиях убеждённый антисемит Адольф Гитлер и его партия стремились объединить общество ненавистью. Прежде всего — к евреям.

Придя к власти в 1933 году, нацисты начали осуществлять политику, направленную на исключение евреев из общественной жизни, ограничение их прав, отъём собственности, принуждение к эмиграции.

"После сорокового года начались наши страдания. Вводились новые законы, один строже другого... Евреи должны были носить жёлтую звезду, сдать велосипеды. Евреям запрещалось ездить в трамвае, не говоря уж об автомобилях", - записала в своем дневнике еврейская девочка Анна Франк, семья которой бежала из Германии в Нидерланды. С июля 1942 года в течение 25 месяцев семья Франк скрывалась в убежище, пока не была выдана нацистам и отправлена в Аушвиц. Здесь было убито основное количество заключенных, которое составило более одного миллиона.

Выставка в Тюмени, как рассказал методист по музейно-образовательной деятельности Александр Болдырев, в большей степени посвящена судьбам советских жертв холокоста, живших на западных окраинах СССР от Прибалтики до Молдовы.

"На оккупированных территориях было немало мест массового уничтожения советских евреев. Таких как Бабий Яр под Киевом, который получил всемирную известность как место массовых расстрелов", - рассказал он.

С 1941 по 1943 годы немцы расстреляли здесь более 100 тысяч мирных жителей Киева и военнопленных, главным образом евреев. Спаслось из Бабьего Яра всего 29 человек.

Особое место выделено антифашистскому сопротивлению. Ужасающая жестокость фашистов вылилась в организацию концентрационных лагерей, лагерей смерти. Одно из таких мест - Собибор. 14 октября 1943 года узники лагеря смерти под руководством Александра Печерского подняли восстание. Согласно плану Печерского, заключённые должны были тайно и поодиночке ликвидировать персонал лагеря, а затем, завладев оружием, находившимся на складе лагеря, перебить охрану. План удался лишь частично — восставшие смогли убить 12 эсэсовцев из персонала лагеря, но завладеть оружейным складом не удалось. Охрана открыла огонь по заключённым, и они вынуждены были прорываться из лагеря через минные поля. Им удалось смять охрану и уйти в лес.

Большинство экспонатов, представленных в Тюмени, выставляются впервые. Здесь можно увидеть личные истории жертв, спасенных и их спасителей, узнать о масштабах Холокоста, изучить роль Красной Армии в освобождении узников нацистских лагерей.

С началом Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года началось тотальное истребление евреев на захваченной территории СССР. В казнях принимали участие подразделения вермахта и СС, местные коллаборационисты. Расстреляны, сожжены, закопаны живыми в землю, утоплены в реках и болотах, повешены 2 миллиона 800 тысяч евреев — граждан Советского Союза. Это почти половина всех жертв холокоста.

Выставка организована в сотрудничестве с центром "Холокост" при поддержке региональной еврейской национально-культурной автономии Тюменской области "Адар".

Борис Олейник