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Тюменские спасатели помогли скорой эвакуировать мужчину без сознания

Происшествия, 16:35 26 января 2023

"Тюменская областная служба экстренного реагирования" | Фото: "Тюменская областная служба экстренного реагирования"

Мужчину без сознания помогли скорой помощи эвакуировать спасатели Тюменского поисково-спасательного отряда со второго этажа новостройки по ул. Бориса Быстрых 26 января. Вызов на пульт дежурных пришел около 10 часов, сообщает "Тюменская областная служба экстренного реагирования".

В связи с отсутствием лестничного марша, спасатели примени альпинистское снаряжение и смекалку при эвакуации. Мужчину уложили и зафиксировали в альпинистских носилках, затем, применив систему верхней страховки, по раздвижной лестнице транспортировали на первый этаж, а затем в автомобиль медиков.

Слаженные действия спасателей достигаются благодаря постоянным тренировкам.

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# скорая помощь , спасатели

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