Улицу Счастливую в с. Перевалово отремонтируют по нацпроекту

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Улицу Счастливую в с. Перевалово Тюменского района отремонтируют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2023 году. 1500 кв. метров асфальтобетона будет уложено силами подрядной организации ТОДЭП.

Новая дорога соединит 7 домов с ул. Советской и ул. Каштановой, сообщает ГУС Тюменской области.

Всего в Переваловском муниципалитете в этом сезоне будет отремонтировано 6 км дорог на 9 улицах. Национальный проект "Безопасные качественные дороги" поможет обновить в Тюменском районе 103 объекта. Ремонты будут проведены с апреля по октябрь.

"Объемы ремонтов по национальному проекту в регионе будут выше, чем в прошлом году. Мы включили в перечень два моста, четыре крупных улицы в Тюмени и более сотни улиц в Тюменском районе. Еще верстается список участков региональных дорог, где в этом сезоне будут проведены ремонтные работы", - рассказал администратор регионального проекта, заместитель начальника Главного управления строительства Андрей Чистяков.

Напомним, в прошлом году благодаря нацпроекту в Тюменской области были отремонтированы 140 объектов, общей протяженностью 150 км.