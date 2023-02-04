Для выращивания микрозелени на подоконнике подходят более 80 трав и овощей

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Более 80 трав и овощей подходят для выращивания микрозелени на подоконнике. Наиболее популярные из них, сообщается на сайте Россельхознадзора, пшеница, рожь, овес, петрушка, рукола, свёкла, капуста, салат, морковь, горох, редис, шпинат, кинза, огуречная трава, укроп, щавель.

"Микрозелень - это молодые побеги зерновых, овощных и бобовых культур, орехов и семян подсолнечника высотой до 3-5 см, – поясняется в сообщении. - В микрозелени содержится до 40 раз больше питательных веществ, чем во взрослом растении. В молодой зелени много хлорофилла. Он уменьшает окислительные процессы в организме и препятствует всасыванию канцерогенов в желудочно-кишечном тракте человека. Микрозелень очень полезна для антиоксидантной системы человеческого организма, которая отвечает за молодость. Ее можно есть просто так, добавлять в салаты, супы, коктейли, смузи и другие блюда".

Для выращивания микрозелени необходимо минимум затрат: семена, пластиковый поддон, бумажное полотенце, пульверизатор. Есть много способов выращивания. Самый простой: намочите бумажные полотенца, а затем хорошо отожмите их. Поместите бумагу на дно лотка, разложите семена. Накройте сверху целлофаном или пищевой пленкой и выставите лоток в темное место, как только появятся первые всходы, уберите укрытие и выставьте на подоконник, и следите за тем, чтобы бумага оставалась влажной. Для этого опрыскиваем до 2–3 раз в день пульверизатором. Через 10-14 когда ростки достигнут нужной длины, срежьте их ножницами, промойте урожай проточной водой и добавьте в пищу и вы получите продукт содержащий большое количество витаминов, которых нам так не хватает зимой.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что для употребления не подходят культуры, рассада которых несъедобна. Например, ростки баклажана, помидора и перца могут вызвать отравление у человека. Фасоль тоже токсична, а побеги тыквенных растений горчат.