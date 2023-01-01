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Арбитражный суд Западно-Сибирского округа занял первое место в России по итогам 2022 года

Общество, 14:53 27 января 2023

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа занял первое место в России по показателю качества работы в 2022 году. В число лидеров вышли также Поволжский, Уральский и Центральный округа.

Более 11 тыс. дел с наименьшим показателем возвратов кассационных жалоб рассмотрено в суде округа, рассказал на совещании по итогам минувшего года председатель суда Владислав Иванов.

По его словам, свыше трех тысяч судебных процессов проведено в режиме веб-конференций и видеоконференцсвязи, по двум тысячам споров обеспечена возможность онлайн-ознакомления с делами.

"В работе суда округа исключено нарушение процессуальных сроков, принимаются необходимые меры для обеспечения права на судебную защиту сторон в установленные процессуальным законодательством сроки", - подчеркнул Иванов.

Суд кассационной инстанции продолжает работу по взаимодействию с арбитражными судами Западно-Сибирского судебного округа по вопросам формирования судебной практики, качества отправления правосудия.

Кроме того, на совещании судейский корпус обсудил актуальные вопросы, основные статистические показатели органа государственной власти и определил основные задачи на 2023 год.

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Инна Кондрашкина

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# арбитражный суд , Владислав Иванов

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