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Эпизод с разгромом "фашистов" покажут реконструкторы из Тюмени и других городов на набережной Туры

Общество, 18:30 22 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Военно-историческая реконструкция пройдет в рамках #СпецоперацииЛед на набережной Туры в Тюмени в День защитника Отечества, 23 февраля.

Эпизод Великой Отечественной войны, связанный с битвой за Ленинград, воссоздадут представители военно-исторического клуба "Сибирский рубеж". Помогут им в этом коллеги из Екатеринбурга, Челябинска, Кургана.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель ВИК "Сибирский рубеж" Владимир Лапшин, в реконструкции задействуют 30 человек. Продолжительность — около получаса.

Члены клуба "Сибирский рубеж" занимаются изучением истории Великой Отечественной войны и орагнизацией военно-исторических реконструкций на протяжении восьми лет. Реконструкторы участвовали в тематических фестивалях в Гродно, Казани, Уфе, Челябинске, Перми, Кирове.

Несмотря на опыт участия в таких событиях, тюменские реконструкторы серьезно готовятся к предстоящему выходу в свет. "Будет применятся пиротехника, задымление. Сделаем двадцать "взрывов", скорее всего, используем два миномета. Будем наступать на "фашистов" и громить их. С набережной будет хорошо видно", — добавил Владимир Лапшин.

Отметим, в программе #СпецоперацииЛед, которая стартует в районе набережной Туры 23 февраля, — тренировочные и квалификационные заезды, интерактивы, выставка ретро-автомобилей, конкурсы, показательные выступления парашютистов и курсантов центра "Аванпост" по рукопашному бою. С расписанием площадок можно ознакомиться в Telegram-канале Госавтоинспекции Тюменской области.

Инна Пахомова

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# Великая Отечественная война , история , реконструкция

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