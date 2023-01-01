Мастер-классы проходят в инклюзивной арт-резиденции "БлагоТворю"

| Фото: vk.com/toovoi | Фото: vk.com/toovoi

Мастер-классы в рамках проекта "Инклюзивная Арт-резиденция "БлагоТворю" стартовали на базе учебного ресурсного центра ТООО ВОИ. 12 участниц проекта познакомились с шитьем, изготавливая текстильную брошь "Гортензия" в японской технике комоно, и со скрапбукингом, создали мини-альбомы, сообщают организаторы.

Уроки провели педагоги проекта Анна Глазунова и Людмила Меркушина.

"На следующих мастер-классах особые мастерицы попробуют изготовить украшения из поделочного камня, написать картины акриловыми красками, сделают текстильные бусы в технике жмурение и многое другое", - сообщили в арт-резиденции.

Проект "БлагоТворю" реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области и завершится областной выставкой работ ИЗО и ДПИ. В рамках образовательного модуля для участников с инвалидностью пройдет не менее 20-30 мастер-классов по 15 направлениям изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества.