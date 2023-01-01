Жители Тюмени смогут узнать свой ВИЧ-статус в мобильной лаборатории

| Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД | Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД

Мобильная лаборатория, где горожане смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, будет работать в Тюмени 1, 3, 6 и 8 февраля.

1 февраля тюменцев ждут на парковке у ТРЦ "Премьер", 3 февраля на территории у ТРЦ "Ватутиснкий". 6 февраля мобильная лаборатория откроется у здания по ул. Газовиков, 23а, 8 февраля – на парковке возле ТРЦ "Фаворит". Время работы: 3 февраля с 12 до 15 часов, в остальные дни – с 12 часов 30 минут до 15 часов 30 минут.

"В нашей мобильной лаборатории вы сможете пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, сдав кровь из пальца, и узнать свой результат в течение пяти минут. От вас не потребуют никаких документов. Обследование проводится анонимно и бесплатно для всех", - сообщили в центре профилактики и борьбы со СПИД.

Также специалисты ответят на интересующие вопросы горожан, связанные с этим заболеванием, расскажут о его профилактике.