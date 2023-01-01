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Тюменцам предлагают вспомнить открытия ученых и получить подарки

Общество, 09:29 31 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области предлагают принять участие в конкурсе – вспомнить открытия российских учёных. Исторических рамок нет, можно рассказывать обо всём, что вспомнится. Победителей отметят подарками, сообщает Наука.РФ.

Конкурс приурочен ко Дню российской науки, который празднуется 8 февраля.

"14 февраля с помощью генератора случайных чисел мы выберем 30 победителей. Они получат подарочный набор, в который войдут футболка, толстовка, шопер, блокнот, ручка, значок и пауэрбанк", - говорят организаторы конкурса.

Подробнее о конкурсе и его правилах — по ссылке.

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# конкурс , наука

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