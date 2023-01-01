Пять модельных библиотек создадут в Тюменской области в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять библиотек Тюменской области будут модернизированы в 2023 году. На это выделено 35 млн рублей по итогам конкурсного отбора министерства культуры РФ, сообщила на своей странице ВКонтакте директор регионального департамента культуры Елена Майер.

Преобразятся две библиотеки в Тюмени — детская библиотека № 3 и библиотека № 16, детская центральная библиотека им. Ершова в Тобольске, Казанская центральная районная библиотека им. Ермакова и Богандинская библиотека № 1 в Тюменском районе.

В регионе по модельному стандарту модернизировано уже восемь библиотек в Тюмени, Ишиме, Ялуторовске, поселке Боровский и селе Омутинское.