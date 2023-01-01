Тюменский ремонтно-механический завод начнет выпуск оборудования для нефтегазовых и строительных компаний

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменский ремонтно-механический завод запустит высокотехнологичную линию для изготовления нового вида продукции – сварной двутавровой балки и гнутого швеллера – к 2024 году, сообщает информационный центр правительства региона.

Инвестиции в экономику региона составят более 70 млн рублей. Планируется создать 22 рабочих места. Реализация инвестпроекта позволит выпускать в месяц до 150 тонн сварной двутавровой балки и более 50 тонн гнутого швеллера.

Предприятие стало первым получателем средств по региональной программе "Промышленность". 35 млн рублей под 3% годовых предоставило Инвестиционное агентство Тюменской области.

В 2022 году в Тюменскую область для оказания поддержки промышленным предприятиям из федерального бюджета направлены более 185 млн рублей. Консультации по вопросам получения субсидии для предпринимателей можно получить по телефону: 50-76-69.