Владимир Якушев: в регионах УФО выстроена система поддержки вынужденных переселенцев

| Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ в УФО | Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ в УФО

1749 человек, прибывших с Донбасса, из Херсонской и Запорожской областей, находятся в пунктах временного содержания в Уральского федерального округа. Из них более 500 – дети.

Об этом в ходе оперативного совещания с главными федеральными инспекторами сказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что в регионах УФО выстроена система поддержки вынужденных переселенцев. Развернуты пункты временного размещения. Граждане получают необходимую помощь в оформлении документов, а также по другим вопросам.

"Особое внимание уделяется содействию в трудоустройстве граждан, проживающих в ПВР. Эти задачи не всегда простые, часто они требуют индивидуальных решений. Однако системный подход дает хорошие результаты: люди не только получают источник постоянного дохода, но и устраиваются по профессии, находят дело по душе. В этом же ключе, не сбавляя обороты, и следует продолжать работу", – акцентировал полпред.