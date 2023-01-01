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Владимир Якушев: в регионах УФО выстроена система поддержки вынужденных переселенцев

Общество, 17:37 30 января 2023

с сайта полномочного представителя президента РФ в УФО | Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ в УФО

1749 человек, прибывших с Донбасса, из Херсонской и Запорожской областей, находятся в пунктах временного содержания в Уральского федерального округа. Из них более 500 – дети.

Об этом в ходе оперативного совещания с главными федеральными инспекторами сказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что в регионах УФО выстроена система поддержки вынужденных переселенцев. Развернуты пункты временного размещения. Граждане получают необходимую помощь в оформлении документов, а также по другим вопросам.

"Особое внимание уделяется содействию в трудоустройстве граждан, проживающих в ПВР. Эти задачи не всегда простые, часто они требуют индивидуальных решений. Однако системный подход дает хорошие результаты: люди не только получают источник постоянного дохода, но и устраиваются по профессии, находят дело по душе. В этом же ключе, не сбавляя обороты, и следует продолжать работу", – акцентировал полпред.

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# Владимир Якушев , вынужденные переселенцы

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