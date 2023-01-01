Налоговая инспекция просит Арбитражный суд признать банкротами ООО "Магеллан" и "Энки Строй"

| Фото: : информационного центра правительства Тюменской области | Фото: : информационного центра правительства Тюменской области

Налоговая инспекция обратилась в региональный Арбитражный суд с заявлениями о признании банкротами ООО "Магеллан", "Энки Строй" и "Торговый дом "Энки". Обращение поступило 27 января 2023 года, сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как следует из заявлений, на 25 января сумма задолженности по обязательным платежам ООО "Магеллан" перед Российской Федерацией составляет более 51 млн рублей. Задолженность "Энки Строй" и "Торговый дом "Энки" составляет соответственно 964 млн 556 тыс. 318 и 96 млн 677 тыс. 286 рублей.

Поскольку компании не предпринимали мер по погашению задолженности по обязательным платежам перед федеральным бюджетом, налоговая инспекция обратилась в суд заявлениями о возбуждении в отношении ООО "Магеллан", ООО "Энки Строй" и ООО "Торговый дом "Энки" дел о признании их банкротами.

В соответствии со ст. 127 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о принятии заявлений к производству будет решен в течение пяти дней.