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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Омутинском районе Тюменской области будут временные перерывы телевещания

Общество, 18:08 31 января 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Временные перерывы телевещания произойдут в Омутинском районе 1 и 2 февраля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

С 9 до 18 часов пройдут плановые работы по настройке передатчика на объекте телерадиосети в селе Шабаново.

Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте смотрицифру.рф, а также в мобильном приложении "Телегид".

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