В Омутинском районе Тюменской области будут временные перерывы телевещания

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Временные перерывы телевещания произойдут в Омутинском районе 1 и 2 февраля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

С 9 до 18 часов пройдут плановые работы по настройке передатчика на объекте телерадиосети в селе Шабаново.

Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте смотрицифру.рф, а также в мобильном приложении "Телегид".