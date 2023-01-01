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Команда "Тюмень-Прибой" встретится в Челябинске со сборной Беларуси

Спорт, 15:00 31 января 2023

группа "Волейбольный клуб «Тюмень»" во ВКонтакте | Фото: группа "Волейбольный клуб «Тюмень»" во ВКонтакте

Команда "Тюмень-Прибой" сыграет четыре матча очередного тура чемпионата российской женской волейбольной Молодежной лиги в Челябинске с 31 января по 3 февраля.

Дважды тюменки встретятся со сборной Беларуси. И столько же матчей проведут против "Спарты-2" из Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба ВК "Тюмень".

Напомним, в чемпионате оппоненты по предстоящему туру сыграли по 14 матчей. Волейболистки из Беларуси находятся на седьмом месте. В их активе — 8 побед. "Спарта-2" с шестью викториями занимает десятую позицию. Строчкой ниже идут тюменки. У сибирячек — шесть побед.

Трансляции матчей можно будет посмотреть на youtube-канале VolleyRu.

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# ВК Тюмень , волейбол , матч

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