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Жители Тюменской области с ОВЗ работают в сферах IT, образования и торговли

Общество, 16:29 31 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области с ограниченными возможностями здоровья трудятся чаще всего в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, торговли. Также рабочие места для инвалидов создают в строительстве, сельском хозяйстве и IT-компаниях.

Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, всего в 2022 году при содействии службы занятости работу нашли 1 тыс. 711 людей с ОВЗ. Удалось найти рабочие места для более, чем 67% инвалидов, обратившихся за содействием в трудоустройстве. Это на 3,9% больше, чем в 2021 году.

В Тюменской области для работодателей, численность сотрудников которых превышает 35 человек, установлена квота для приема на работу людей с ОВЗ в размере 3%. Таким образом в регионе трудоустроены свыше 4 тыс. 300 человек.

Также при содействии службы занятости в 2022 году три человека открыли собственное дело.

Между региональным департаментом труда и занятости населения и Центром "Содействие" действует договор, которым предусмотрено трудоустройство 40 молодых инвалидов. Проект планируется реализовать до 1 июля 2024 года.

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# занятость , инвалиды , трудоустройство

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