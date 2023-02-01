Стратегии управления педагогической командой обсудят на зимней школе в ТюмГУ

| Фото: группа "Тюменский государственный университет | ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский государственный университет | ТюмГУ" ВКонтакте

Зимняя школа, посвященная стратегии управления педагогической командой, пройдет в Тюменском государственном университете со 2 по 4 февраля. К участию приглашают руководителей образовательных организаций, заместителей директоров, педагогов, заинтересованных в развитии лидерских компетенций.

Вместе с экспертами они определят ресурсы для преодоления сложностей в управлении педагогической командой, освоят конкретные инструменты и модели управления, рефлексивно оценят собственный управленческий ресурс.

Участники получат удостоверения о повышении квалификации.

Организаторы зимней школы — ТюмГУ, НИУ "Высшая школа экономики", Московский городской педагогический университет.