Активисты "Движения первых" соберутся в "Ребячьей республике" в Тюмени

| Фото: РДДМ Тюменской области | Фото: РДДМ Тюменской области

Фестиваль "День первых", посвященный открытию первичных отделений Российского движения детей и молодежи на базе загородных лагерей региона, пройдет в тюменском центре "Ребячья республика" 4 февраля.

Участниками мероприятия станут ребята в возрасте от 7 до 17 лет. Фестиваль, по словам организаторов, станет точкой отсчета деятельности движения активов загородных организаций региона.

"Уже все детские лагеря Тюменской области инициировали у себя открытие первичных отделений Российского движения детей и молодежи. На местах активисты провели собрания. Фестиваль станет своего рода праздником открытий первичных отделений на базе лагерей", - пояснил корреспонденту "Тюменской линии" медиакоординатор РДДМ в Тюменской области Владислав Мухин.

Принять участие в фестивале "День первых" могут все желающие. Ребятам необходимо зарегистрироваться на сайте. С собой нужно иметь согласие на обработку персональных данных, а также согласие законного представителя на участие. Файлы прикреплены в официальной группе РДДМ Тюменской области во ВКонтакте.

Организованный заезд состоится 4 февраля от Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) в 11 часов, регистрация в 10 часов 30 минут. Организованный выезд из "Ребячьей республики" (Салаирский тракт, 38 км) состоится в 15 часов 30 минут.

Любовь Голышева