40 тюменцам вручили знаки отличия за достижения в творчестве и спорте

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

40 тюменским юношам и девушек вручили знаки отличия "Участник региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области" в центре "Грант" 31 января.

"Вы молодцы, добиваетесь своей цели. Никогда не сдавайтесь, даже, если что-то не получилось с первого раза. Я желаю вам успехов, новых побед во всем, а родителям любить своих детей, потому что именно любовь помогает вырастить успешного и счастливого ребенка", - сказала заместитель директора городского департамента по спорту и молодежной политике Светлана Субботина.

Нагрудный знак вручается за успехи в естественных и гуманитарных науках, спорте, творчестве, в технических и социальных направлениях.

Воспитанница детско-юношеской спортивной школы "Водник" Анаида Матинян в прошлом году завоевала серебряную медаль на чемпионате России по ушу.

"Эта награда для меня была неожиданная, так как в этом году я завершила свою спортивную карьеру. Сейчас веду занятия в школе у юных спортсменов. Надеюсь, что они тоже обязательно попадут в этот список", - добавила она.

Напомним, знак отличия утвердили в 2022 году для совершенствования системы выявления и поддержки талантов. За это время в региональную базу были внесены имена более 2 тыс. 800 юных талантливых тюменцев.

Виктория Макарова