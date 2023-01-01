  • 31 января 202331.01.2023вторник
  • USD69,5927
    EUR75,7799
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

40 тюменцам вручили знаки отличия за достижения в творчестве и спорте

Общество, 16:40 31 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

40 тюменским юношам и девушек вручили знаки отличия "Участник региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области" в центре "Грант" 31 января.

"Вы молодцы, добиваетесь своей цели. Никогда не сдавайтесь, даже, если что-то не получилось с первого раза. Я желаю вам успехов, новых побед во всем, а родителям любить своих детей, потому что именно любовь помогает вырастить успешного и счастливого ребенка", - сказала заместитель директора городского департамента по спорту и молодежной политике Светлана Субботина.

Нагрудный знак вручается за успехи в естественных и гуманитарных науках, спорте, творчестве, в технических и социальных направлениях.

Воспитанница детско-юношеской спортивной школы "Водник" Анаида Матинян в прошлом году завоевала серебряную медаль на чемпионате России по ушу.

"Эта награда для меня была неожиданная, так как в этом году я завершила свою спортивную карьеру. Сейчас веду занятия в школе у юных спортсменов. Надеюсь, что они тоже обязательно попадут в этот список", - добавила она.

Напомним, знак отличия утвердили в 2022 году для совершенствования системы выявления и поддержки талантов. За это время в региональную базу были внесены имена более 2 тыс. 800 юных талантливых тюменцев.

﻿

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# одаренные дети , талантливая молодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:13 31.01.2023Около 260 юных жителей Тюменской области объединят соревнования "Ни шагу назад"
17:02 31.01.2023Графическую мастерскую запустят для тюменцев с аутизмом на средства гранта
16:40 31.01.202340 тюменцам вручили знаки отличия за достижения в творчестве и спорте
16:29 31.01.2023Жители Тюменской области с ОВЗ работают в сферах IT, образования и торговли