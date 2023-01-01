Почтовый голубь из Ишимского района побывает в зоне СВО и вернется обратно ко Дню Победы

Арсений Черемных | Фото: предоставлено Светланой Щукиной Арсений Черемных | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

Почтового голубя мира доставят бойцу СВО из Ишимского района. Мужчина состоит в клубе голубеводов "Феникс". Он ответит на послание от земляков, привяжет его к лапке пернатого и отправит домой. За возвращением крылатого почтаря будет следить вся Тюменская область.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор Ишимского районного Дворца культуры Светлана Щукина, автор проекта "Любовь и голуби", который примет участие во втором конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Прием заявок на него стартует 1 февраля и продлится до 20 марта.

"Проект в любом случае будем реализовывать, с грантовой поддержкой или без. Сейчас продумываем, как доставить птичку нашему голубеводу. Планируем сделать это вместе с отправкой очередного груза вещей и продуктов для бойцов", - пояснила автор.

Светлана Щукина рассказала, что цель проекта – поддержать развитие голубеводства в Ишимском районе и на юге Тюменской области. Клуб "Феникс" действует в муниципалитете уже 40 лет. За это время наработан большой опыт, ежегодно проводятся по две выставки, весной и осенью. А вот своей выставочной площадки у клуба нет. Поэтому одна из задач – создать круглогодичное крытое пространство, чтобы можно было проводить выставки на улице вне зависимости от погодных условий. Кроме того, выезжать с голубеводами и их питомцами в поселения Ишимского района и на другие территории.

На сегодняшний день "Феникс" объединил 70 голубеводов со всех районов, в том числе 20 – из Ишимского. Самому старшему из них Михаилу Ражеву 81 год – это бессменный руководитель клуба со дня его основания и до осени 2021 года. А самому юному любителю пернатых, Арсению Черемных, семь лет.

Кстати, Арсений – продолжатель династии голубеводов. Именно его дед Виктор Черемных сейчас возглавляет клуб.

"Мы хотим привлечь молодежь к этому забытому, но такому красивому хобби. Средний возраст клубовцев – от 37 лет и выше. Чтобы у детей и подростков появился интерес к голубеводству, снимем цикл видеосюжетов о любителях птиц и их пернатых питомцах, особенностях заведения и содержания, покажем голубятни изнутри, объясним, что это не так сложно, как кажется. Будем размещать ролики на официальных страницах в соцсетях, а также выезжать в школы, рассказывать ребятам о работе клуба. Заодно давать контакты опытных голубеводов, чтобы молодые люди понимали, как действовать, если решение завести голубей принято", - рассказала Светлана Щукина.

Нужно отметить, что в Тюменской области наблюдается всплеск интереса к крылатым. В коллекциях у заводчиков региона пышнохвостые голуби-павлины, кокетливые чайки, николаевские бабочки, лёт которых похож на движения разноцветных насекомых, игровые такла родом с турецких берегов, ростовские статные, которые выглядят, словно дворяне, бакинские бойные – любители биться прямо в воздухе.

Есть и местная порода – ишимские мастные. Как рассказали в клубе, в Ишим этих птиц еще до революции завезли купцы из Томской губернии. Многие годы ишимские заводчики работали над их декоративными качествами. Самым необычным и ценным считается голубь белобокий, с красным или желтым пером.

Инна Кондрашкина