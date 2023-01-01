2 858 единиц медоборудования получили больницы и поликлиники УФО в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 858 единиц медоборудования получили по нацпроекту "Здравоохранение" больницы и поликлиники УФО в 2022 г. Кроме того, организации усилили свои автопарки 477 спецавтомобилями, капитальный ремонт проведен в 121 здании, запущено 66 передвижных мобильных комплексов, смонтировано 63 модульных фельдшерско-акушерских пункта.

"Благодаря национальному проекту регионы значительно нарастили потенциал медицинских учреждений, повысили качество и доступность медицинской помощи. Это очень важно для укрепления здоровья людей, для будущего страны", – оценил итоги реализации национального проекта полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Новое оборудование в прошлом году поступило и в специализированные сосудистые медицинские центры. В УФО дополнительно организовано 43 подразделения амбулаторной онкологической помощи. Службой санитарной авиации эвакуированы 1 тыс. 196 пациентов.