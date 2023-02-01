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В Ишимском районе приглашают на экскурсии по ОКОнной площади

Общество, 12:57 01 февраля 2023

предоставлено Светланой Щукиной | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

Заявки на экскурсии по ОКОнной площади начали принимать в Ишимском районе. Участникам расскажут о деревянном зодчестве Ишимского и близлежащих районов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор Ишимского районного Дворца культуры Светлана Щукина.

"Экскурсии будем проводить летом для детей из пришкольных и загородных лагерей. Постараемся каждый раз устраивать праздник с народными играми, загадками, песнями, чаем из самовара. Ждем ребят со всех уголков юга Тюменской области", - подчеркнула Светлана Щукина.

Сейчас пробуем созданную программу на учениках Стрехнинской школы и участниках творческих любительских коллективов РДК, добавила она. Также проводятся экскурсии в рамках уличных гуляний.

В планах у организаторов осуществить подвоз ребят со всех территорий Ишимского района и не просто рассказать о проекте и его результатах, а прямо на улице показать, как создают узоры на наличнике, назвать фамилии резчиков прошлого и познакомить с работающими мастерами. Предложить школьникам сравнить орнаменты деревянных кружев разных районов. Итогом мероприятия станет обращение к ребятам с просьбой помочь бабушкам и дедушкам в своей деревне или селе привести в порядок окна.

Записаться на экскурсию можно по телефону 89322002283.

Напомним, ОКОнная площадь стала итогом грантового проекта "ФотоОКО". За время его реализации команда сделала более 2 тыс. фотографий наличников, провела 15 экспедиций, привела в порядок 200 окон с наличниками в сельских поселениях района. Экспозиционную стену "Это наша история" открыли у Дворца культуры Ишимского района 1 декабря 2022 года.

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Инна Кондрашкина

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# деревянное зодчество , Ишимский район , резьба по дереву , фонд президентских грантов

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