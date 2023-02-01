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С улиц Тюмени за сутки вывезли 73 кубометра мусора и отмыли 415 дорожных знаков

Общество, 14:01 01 февраля 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Работы по содержанию улично-дорожной сети в Тюмени осуществляется круглосуточно в две смены. Только за последние сутки с городских улиц вывезли 73 куб. метра мусора, очистили 634 остановочных павильона, отмыли от грязи 415 дорожных знаков и 6 тыс. 300 метров перильных ограждений.

Как отметили в городской администрации, проводить мойку дорожных знаков и ограждений позволяет установившаяся в областном центре температура воздуха. Ежедневно дорожные рабочие убирают мусор вдоль проезжей части, на тротуарах и рядом с остановками, производят зачистку рекламных объявлений и надписей.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

"Внимание уделяется каждому элементу улично-дорожной сети. При планировании мероприятий учитываются проблемные участки, выявленные в ходе объезда территорий, также погодные условия и температурный режим", - добавили в администрации.

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# благоустройство , уборка улиц

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