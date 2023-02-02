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Выписать печатные издания на второе полугодие 2023 года по старым ценам могут тюменцы с 1 февраля

Общество, 10:58 02 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Досрочную подписную кампанию на второе полугодие 2023 года запустила Почта России. Жители Тюменской области могут выписать печатные издания с 1 февраля по 31 марта по ценам текущего подписного периода, сообщает пресс-служба Почты России.

В акции участвуют более 1 тыс. 400 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные и отраслевые издания. Оформить подписку можно на сайте, в мобильном приложении Почты России, во всех почтовых отделениях и у почтальонов. При подписке онлайн у клиентов есть возможность выбрать нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам, а оформление займёт всего несколько минут.

Также можно оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции "Дерево добра" необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.

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# досрочная подписка , Почта России

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