Выписать печатные издания на второе полугодие 2023 года по старым ценам могут тюменцы с 1 февраля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Досрочную подписную кампанию на второе полугодие 2023 года запустила Почта России. Жители Тюменской области могут выписать печатные издания с 1 февраля по 31 марта по ценам текущего подписного периода, сообщает пресс-служба Почты России.

В акции участвуют более 1 тыс. 400 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные и отраслевые издания. Оформить подписку можно на сайте, в мобильном приложении Почты России, во всех почтовых отделениях и у почтальонов. При подписке онлайн у клиентов есть возможность выбрать нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам, а оформление займёт всего несколько минут.

Также можно оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции "Дерево добра" необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.