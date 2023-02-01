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Клуб общения для семей мобилизованных открыли в Ярковском районе

Общество, 16:24 01 февраля 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

"Клуб общения" для семей мобилизованных граждан открылся в Ярковском районе. Психологическую помощь здесь могут получить 70 родственников бойцов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На встречах в сельских поселениях с каждым членом семьи устанавливают контакт, обсуждают изменения в жизни. Кроме общения, организуются творческие мастер-классы.

Ранее проект победил в конкурсе на предоставление субсидий для НКО из районного бюджета. Его реализует АНО "Доверие" Ярковского района при поддержке комплексного центра соцобслуживания и муниципального учреждения "Культура".

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# военнослужащие , Ярковский район

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