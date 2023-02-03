Участок ул. Пригородной в Тюмени закроют для транспорта почти на две недели

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Улицу Пригородную на участке от дома № 1 до здания № 47 в Тюмени закроют для транспорта с 10 по 22 февраля.

Временные неудобства связаны с реконструкцией напорных канализационных коллекторов, сообщили в администрации города.

Объехать участок можно будет по улицам Чекистов и Алексея Маресьева.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.