В 2022 году тюменцы доверили Россельхозбанку 11,5 млрд рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По итогам 2022 года портфель привлеченных средств физических лиц в Тюменском филиале Россельхозбанка вырос на 1,05 млрд рублей по отношению к 2021 году. Было открыто и переоформлено более 23 тыс. вкладов и накопительных счетов на общую сумму свыше 11 млрд рублей.

Особый всплеск активности наблюдается по вкладам линейки "Доходный", которые пользуются большой популярностью у жителей Тюмени за счет привлекательных процентных ставок. За 2022 год открыто свыше 10 тыс. вкладов на сумму более 7,7 млрд рублей, что составляет более 60 % от объема привлеченных средств физических лиц. Такой вклад актуален для тех, кто не планирует в ближайшее время пользоваться своими накоплениями и хочет получить максимальный доход.

Клиенты оценили преимущества и гибкость накопительного счета, который позволяет свободно распоряжаться денежными средствами со счета и ежемесячно получать доход на остаток благодаря привлекательной процентной ставке. По сравнению с 2021 годом открыто в три раза больше накопительных счетов.

По мнению заместителя директора Тюменского филиала Марины Пелымской, в текущем году рост депозитного портфеля филиала продолжится, банк предлагает выгодное сочетание надежности и доходности.