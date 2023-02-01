Совершивший два преступления житель Ишима отделался условным наказанием

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

29-летний житель Ишима, обвиняемый в незаконном приобретении и хранении наркотиков и краже с банковского счета, заслушал приговор. Он получил условное наказание.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, 11 сентября 2022 года мужчина решил нарвать конопли для личного употребления. Части растения положил в полимерный пакет, который убрал в рюкзак. На велосипеде он поехал в магазин. В пути он заметил, что за ним наблюдают сотрудники полиции. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина достал пакет из рюкзака и выкинул его. Позже это обнаружили и изъяли. Общая масса запрещенного вещества составила 226 гр.

10 октября 2022 года ишимец вышел из дома и увидел на земле банковскую карту. Он подобрал ее и пошел на работу. Позже мужчина захотел пить и рассчитался чужой картой в магазине. Также злоумышленник купил продукты и лекарства. Общий ущерб составил 6 тыс. 145 рублей.

На суде мужчина вину признал, раскаялся. Он возместил ущерб владельцу банковской карты.

"Суд, учитывая все доказательства по делу, выслушав свидетелей, эксперта, путем частичного сложения наказаний лишил обвиняемого свободы сроком на 4 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года", – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.