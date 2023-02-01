Жителям поселка Сибиряк Тобольского района дали чистую воду

| Фото: скриншот с видео из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: скриншот с видео из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Чистую воду жителям пос. Сибиряк дали 1 февраля. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Здесь установили блок очистки с выходом в сеть. Теперь подача воды идет через систему очистки прямо из скважины. Водонапорную башню оставили как резервный источник на случай непредвиденных ситуаций и в качестве дополнительной пожарной защиты поселка.

"Накануне запуска очистительного бокса убедился, что вода в дома пойдет качественная. Директор МУП ЖКХ Тобольского района Сергей Безштанько показал, как устроена система очистки. Это шесть фильтров подготовки! Мощность станции – более 60 кубометров воды в сутки. В Сибиряке мы обеспечили ею более 80 дворов", – написал Леонид Митрюшкин.

| Фото: скриншот с видео из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: скриншот с видео из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Он предупредил, что в первые дни качество воды может ухудшиться. Боксу нужно пройти тестовый этап.

"Держу на контроле ситуацию в Башковой и Ломаевой. Чтобы не оставлять жителей без воды, мы вынужденно переключили подачу на резервный источник – водонапорную башню. На сетях произошел порыв. Бригада работает. Сегодня провели опрессовку сети, 2 февраля к концу дня жители снова получат качественную воду", – добавил глава Тобольского района.

Видео из Telegram-канала Леонида Митрюшкина