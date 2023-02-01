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Тюменская область – в числе лидеров по реализации адресной инвестпрограммы

Общество, 21:01 01 февраля 2023

из Telegram-канала Минстроя России | Фото: из Telegram-канала Минстроя России

В Минстрое РФ оценили качество работы главных распорядителей по исполнению бюджета в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. Тюменская область вошла в число лидеров.

Также среди регионов наилучший результат показали Чеченская Республика, Ленинградская область, ЯНАО и Республика Адыгея.

По предварительным итогам, наибольшую эффективность показали Росавтодор, ГК "Росатом", Минтранс, Минэнерго, Рослесхоз и Минюст. Об этом сообщается в Telegram-канале Минстроя России.

На еженедельном совещании в Минстрое России также рассмотрели вопрос организации работы по снижению количества объектов незавершенного строительства. "С учетом новых подходов в Минстрой России поступили сведения от 21 ГРБС по 823 объектам незавершенного строительства. 150 объектов уже включены в федеральный реестр, а по 147 приняты управленческие решения", – сообщили в Telegram-канале Минстроя России.

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# Минстрой РФ , строительство

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