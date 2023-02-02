Четыре организации Тюменской области претендуют на попадание во всероссийский рейтинг "Абилимпикс"

| Фото: vk.com/dtzn_tyumen | Фото: vk.com/dtzn_tyumen

Областная спортивная школа олимпийского резерва, больница № 13 с. Исетское, роддом № 2 и больница № 4 Ишима представят Тюменскую область в финале всероссийского рейтинга. Его участники – организации и предприятия, трудоустраивающие участников чемпионатов "Абилимпикс".

По информации регионального департамента труда и занятости, итоги федерального этапа подведут в марте 2023 года. Сведения о десяти лучших работодателях опубликуют на официальном сайте Минтруда России.

В Тюменской области в 2022 году при содействии службы занятости работодателями трудоустроено более 1 тыс. 700 человек, создано более 1 тыс. дополнительных рабочих мест, принято на общественные работы 72 инвалида.