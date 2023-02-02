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Тюменский экопарк могут оштрафовать за нарушения в содержании животных

Общество, 16:47 02 февраля 2023

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Штраф в размере от 40 до 50 тыс. рублей грозит тюменскому ДОК "Юный Геолог" за содержание экопарке "Тайга" животных, которое согласно законодательству может осуществляться только в зоопарках при наличии соответствующей лицензии.

С заявлением в Арбитражный суд Тюменской области обратилось региональное управление Россельхознадзора. По результатам инспекционного визита сотрудники ведомства выявили факт содержания в зоологической коллекции организации коз, кроликов, белохвостого орлана и попугая ара для демонстрации посетителям экопарка "Тайга".

В соответствии со статьей АПК РФ вопрос о принятии заявления к производству будет решен в течение пяти рабочих дней.

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# арбитражный суд , штраф

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