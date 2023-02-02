Тюменские волонтеры-медики проконсультируют пациентов в отдаленных районах Ямала

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Медицинскую помощь окажут жителям отдаленных районов Ямала студенты-медики из Тюменской, Тульской областей и Москвы в рамках программы "ЧУМовая практика". В поездку отправились педиатр, эндокринолог, онколог, дерматовенеролог и невролог.

Медики побывают в Пуровском районе ЯНАО, где посетят город Тарко-Сале, поселок Ханымей и деревню Харампур. Прием пациентов пройдет в фельдшерско-акушерских пунктах. Запланированы встречи со школьниками, которым врачи расскажут о своей работе и проведут для них мастер-классы по оказанию первой помощи. Поездка завершится 5 февраля, сообщает портал #МыВместе.

"К сожалению, не во всех ФАПах есть узкие специалисты, и не всегда жители отдаленных районов могут попасть на обследование в город. Задача "ЧУМовой практики" — сохранить здоровье людей и прийти на помощь до того, как их увезёт санавиация", — рассказала инициатор проекта "ЧУМовая практика", региональный координатор ВОД "Волонтёры-медики" ЯНАО Милана Зандукаева.

Накануне поездки на Ямал все участники "ЧУМовой практики" прошли инструктаж. Им рассказали культуре и традициях ненцев и хантов, с которыми им предстоит работать, об особенностях их здоровья и быта.