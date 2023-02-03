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Улица Матроса Зырянова может появиться в Тюмени

Общество, 09:52 03 февраля 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Одной из улиц Тюмени, расположенной территории планировочного района № 1 "Березняковский", могут присвоить название "Матроса Зырянова". С соответствующим предложением выступили представители общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области", сообщает администрация города.

Денис Кириллович Зырянов - уроженец села Шестаково Боровинской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии (ныне Заводоуковский городской округ Тюменской области), герой Русско-японской войны, матрос прославленного крейсера "Варяг", проявившего стойкость и бесстрашие в сражении с целой японской эскадрой. Награжден медалью "За отвагу".

Жителям Тюмени предлагают высказать свое мнение по поводу присвоению безымяной улице нового наименования. Сделать это можно до 12 февраля в письменной или устной форме по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 331 (секретарь комиссии Светлана Маратовна Сомова), по телефону 51-00-94, или написав на электронную почту SomovaSM @tyumen-city.ru.

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# переименование улиц

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