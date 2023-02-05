Тюменцам рассказали о февральских работах на дачных участках

Россельхозцентр Россельхозцентр

Специалисты "Россельхозцентра" рекомендуют в феврале набрасывать снег внутрь теплицы. В декабре-январе этого не делают намеренно, так как за данный период голая земля должна промерзнуть основательно, чтобы погибли зимующие в ней вредители.

В феврале снег подкидывают порциями, в несколько заходов, слоя высотой по 20-25 сантиметров достаточно. Световой день увеличился, солнце пригревает больше, снег тает, постепенно насыщая почву влагой, улучшая её структуру.

Также необходимо проводить снегозадержание. Для этого можно использовать щиты, доски, которые необходимо установить в тех местах, где ветра обычно выдувают снежный покров.

Особое внимание специалисты советуют обратить на плодовые деревья и кустарники, особенно молодые. Им тоже необходим хороший запас влаги к весне. Также важно защитить их от грызунов, которые активизируются с приходом тепла. Поэтому если не удалось обмотать стволы нетканым материалом или лапником с осени, то нужно хорошенько притоптать снег вокруг приствольных кругов деревьев, чтобы рыхлый снежный покров не позволил мышам добраться до коры деревьев.

Если ранней весной не будет возможности провести обработку сада от вредителей, то пернатые защитники могут существенно снизить популяцию насекомых.

"В течение всей зимы подкармливайте птиц. Для этого развешивайте кормушки с зерновыми смесями, кусочки несоленого сала. И тогда снегири, синички, свиристели и воробьи порадуют вас своим веселым пением! Февраль – это, конечно, финиш календарной зимы, а значит старт для новых хлопот в саду и огороде", - отмечается в сообщении.